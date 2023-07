Spagna: Bergamini (Fi), ‘vittoria Feijòo conferma centralità moderati’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “L’affermazione chiara e netta del Partito popolare spagnolo conferma che anche in Europa il traino moderato è quello vincente. Congratulazioni ad Alberto Nuñez Feijóo e ai popolari spagnoli, componente importantissima, insieme a Forza Italia, della grande famiglia del Partito popolare europeo. Con questa vittoria si conferma la centralità dei moderati, ottimo segnale in vista delle prossime elezioni europee”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa.