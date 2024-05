Spagna, crolla terrazza ristorante Maiorca: 4 i morti e 25 i feriti

23 Maggio 2024

Madrid, 23 mag. (Adnkronos) – Ci sono almeno 4 morti e 25 feriti a Maiorca in Spagna per il crollo di una terrazza del ristorante Medusa Beach Club a Playa de Palma. Il cedimento è avvenuto poco dopo le 20 in via Cartago 36, a Ses Cadenes, e sono stati i vicini ad allertare la polizia e la guardia civile. Sul posto, un edificio a due piani, le squadre di emergenza dei vigili del fuoco stanno soccorrendo le persone rimaste intrappolate tra le macerie. Tutte le ambulanze disponibili a Palma sono state spostate in via Cartago, dove l’attività è attualmente al massimo.

Alcuni vicini hanno spiegato di aver sentito un forte rumore e poi delle urla. Il sindaco di Palma, Jaime Martínez e il primo vicesindaco, Javier Bonet, sono già in via Cartago e stanno parlando con i comandanti della Polizia Locale per chiarire le circostanze della tragedia.