Spagna: elezioni, favorito il PP che andrebbe al governo con partito estrema destra Vox

Luglio 23, 2023

Madrid, 23 lug. (Adnkronos/Dpa) – Nelle elezioni parlamentari anticipate in Spagna, il governo di sinistra del primo ministro Pedro Sánchez rischia di perdere la maggioranza. Secondo i sondaggi, infatti, è favorito il Partito popolare conservatore (PP), pur non raggiungendo la maggioranza assoluta. In caso di vittoria, il leader dell’opposizione conservatrice Alberto Núñez Feijóo dovrebbe quindi formare un governo con il partito populista di destra Vox.

I socialisti di Sánchez e il loro partner più di sinistra, l’alleanza elettorale Sumar guidata dalla vice leader del governo Yolanda Díaz, speravano in una svolta dell’ultimo minuto. Nelle elezioni regionali e locali del 28 maggio, il Partito socialista dei lavoratori (Psoe) di Sánchez e i partiti più a sinistra hanno subito una perdita inaspettata. Di conseguenza, Sánchez ha anticipato le elezioni parlamentari che si sarebbero dovute svolgere alla fine dell’anno.