Spagna: Faraone (Iv), ‘voto rilancia maggioranza Ursula’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il risultato del voto spagnolo rappresenta un’importante battuta d’arresto per il progetto di mettere insieme Conservatori con i Popolari e accantonare la ‘maggioranza Ursula’”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a Omnibus. “Non darei una lettura italiana del voto spagnolo bensì una lettura europea. Se dovessimo disquisire su quello che può accadere in Italia dopo il voto spagnolo andremmo in tilt perché in Italia è successo l’esatto contrario rispetto alla Spagna. Da noi ha vinto la destra nella coalizione di centro-destra e Meloni è stata trainante per la vittoria – ha continuato -. Sicuramente, il voto spagnolo rappresenta un battuta d’arresto al progetto di mettere insieme Conservatori e Popolari. L’effetto sarà un riposizionamento di Meloni, che finora ha utilizzato un doppio binario”.

“Da un lato, ha ricostruito un rapporto con Ursula Von del Leyen; dall’altro, ha guardato al voto spagnolo come una possibilità per costruire un progetto che tenesse insieme anche Tajani e Weber. Questa progetto è stato però messo profondamente in discussione”, ha concluso Faraone.