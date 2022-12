Spagna: fatturato settore servizi +15,6% ad ottobre

Dicembre 21, 2022

Madrid, 21 dic. (Adnkronos/Europa Press) – Il settore dei servizi in Spagna ha aumentato il proprio fatturato del 15,6% a ottobre rispetto allo stesso mese del 2021, moderando di oltre quattro punti l’aumento registrato il mese precedente, come riportato mercoledì dall’Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Con l’aumento di ottobre, il più contenuto dal luglio 2021, i servizi hanno registrato 20 mesi consecutivi di aumenti su base annua dopo un anno di cali dovuti alla pandemia.

Nell’ambito dei servizi, i maggiori incrementi di fatturato sono stati registrati dai servizi amministrativi e di supporto (+20,6%), dal trasporto e magazzinaggio (+15,8%) e da alberghi e ristoranti (servizi di alloggio e servizi di ristorazione), che hanno aumentato il proprio fatturato del 14,5% rispetto all’anno precedente. In particolare, i servizi di alloggio hanno aumentato le vendite del 22,8%, mentre i servizi di ristorazione hanno fatturato il 10,7% in più rispetto all’ottobre 2021.

Per attività, i maggiori aumenti di fatturato sono stati registrati dalle agenzie di viaggio e dai tour operator (+73,4%) e dal trasporto aereo, che ha registrato un incremento del 69%. In termini mensili e in dati destagionalizzati e corretti per il calendario, il settore dei servizi ha registrato un calo mensile delle vendite dello 0,1% in ottobre, dopo due mesi consecutivi di aumenti. Per il diciannovesimo mese consecutivo e dopo oltre un anno di cali, l’occupazione nel settore dei servizi è cresciuta a ottobre, a un tasso annuo del 2,7%, sei decimi di punto percentuale in meno rispetto a settembre.