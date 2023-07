Spagna: Fratoianni,’speriamo venga respinto assalto Vox’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Un grandissimo augurio alla sinistra spagnola, in particolare, per quel che mi riguarda, a Sumar e Yolanda Diaz”. È l’augurio di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, in vista delle elezioni politiche spagnole.

“Mi auguro con tutto il cuore che venga respinto l’assalto di questa destra ancora più regressiva di quella italiana, quella dei neofascisti di Vox, che vuole portare la Spagna molto indietro”, ha concluso Fratoianni.