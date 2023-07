Spagna: Gasparri (Fi), ‘Partito popolare torna primo schieramento’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le elezioni in Spagna il centrodestra si ritiene molto soddisfatto. Io appartengo a Forza Italia che fa parte del Ppe, così come il Partito popolare spagnolo che torna a essere il primo partito: ha incrementato i suoi seggi e ha ottenuto alcuni milioni di voti in più. Un risultato molto importante nonostante in Spagna ci sia un sistema elettorale che tende al proporzionale puro e che quindi non favorisce la governabilità”. Lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama, intervenendo a Radio Anch’io su Rai Radio 1.

“Infatti il Partito popolare – spiega l’esponente degli azzurri – non sembra raggiungere una maggioranza, ma è possibile che si torni al voto a dicembre e in quella occasione particolare si potrebbe affermare più largamente. Quello che rilevo positivo è che sia in Grecia, che in Spagna il Ppe, fronte moderato alternativo alla sinistra, è il primo partito. Mentre alcuni partiti che hanno governato per anni si sono ridimensionati. Un messaggio chiaro che ci fa capire come il nostro percorso, quello di Forza Italia, va nella giusta direzione. Che fa capire come, in Italia e in Europa, il nostro movimento potrà ritrovare numeri e protagonismo, senza lasciare spazio alla sinistra o agli estremismi che contestano idee e valori che per noi sono essenziali”. “Forza Italia sono certo avrà un ruolo decisivo anche nelle prossime elezioni europee. In Italia già abbiamo una legislatura stabile di centrodestra, e spero in una forza ancora maggiore di Forza Italia, che porterà avanti i valori del berlusconismo”, conclude Gasparri.