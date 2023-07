Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La (molto) resistibile ascesa di una nuova maggioranza Ppe-Ecr in Europa nel 2024: la netta sconfitta di Vox è un’ottima notizia di per sé ed è anche un’altra risposta molto chiara a Weber, Meloni, Tajani&co in Europa”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.