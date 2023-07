Spagna: Renzi, ‘Sanchez è stato capace, non come Letta…’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – In Spagna “hanno perso i sovranisti di Vox, i ‘patrioti’ di estrema destra, quelli su cui Giorgia Meloni faceva affidamento per replicare in Spagna ciò che è successo un anno fa in Italia. Ma il leader spagnolo Sanchez non ha fatto come Enrico Letta, che ha lavorato sodo per la Meloni più o meno consapevolmente”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Sanchez no, Sanchez è stato capace. Ha messo in piedi ogni stratagemma istituzionale – compreso un rischiosissimo voto anticipato – per impedire alla destra di avere i numeri. Inoltre, il fatto che il Partito Popolare si sia fatto ingabbiare nell’alleanza secca con Vox è stato un errore che dovrebbe insegnare qualcosa in Europa: si vince al centro, non puntando agli estremisti”, spiega il leader di Iv.

“Vedremo che succederà in Spagna: il caos potrebbe portare anche a nuove elezioni. Ma attenzione: ci sarà sempre caos finché non ci sarà un meccanismo in cui si elegge direttamente il capo dell’esecutivo. Vale per la Spagna, vale per l’Italia e secondo me vale anche per l’Europa e la presidenza della Commissione”, aggiunge.