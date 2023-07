Spagna: Rojc (Pd), ‘evitare passi falsi in dialogo Psoe-Junts’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Si evitino passi falsi e precipitazioni in un dialogo tra i socialisti e gli indipendentisti catalani che deve ancora cominciare. Siamo all’indomani di elezioni che potevano essere devastanti per la Spagna e per l’Europa, e che invece hanno espresso una grande capacità di resilienza della sinistra. C’è perplessità sul momento in cui sono stati presi provvedimenti giudiziari”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc, capogruppo Pd in commissione Politiche europee ed espressione della minoranza slovena in Italia.

“I partiti delle comunità nazionali che determinano la ricchezza culturale, economica e politica della Spagna – aggiunge Rojc – possono portare un grande valore al progetto riformista di Sanchez. E al Psoe va il compito di sforzarsi di creare il terreno comune su cui possa avvenire l’incontro”.