Spagna: Ronzulli (Fi), ‘con vittoria Feijòo popolari maggioranza’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La vittoria dei popolari di Feijòo in Spagna, seppur non decisiva, conferma quanto i moderati siano maggioranza in Europa come nei singoli Stati. Ma dimostra anche l’importanza strategica delle alleanze. Se è vero che il Pp, pur avendo la maggioranza relativa, rischia di non riuscire a governare, vuol dire che è necessario ripensare e modificare profondamente quei sistemi elettorali, proprio come lo spagnolo, che condannano alcuni Paesi alla perenne ingovernabilità, mortificando così la volontà degli elettori”. Così Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.