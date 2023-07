Spagna: Ruffino (Az), ‘il Pd interpreta Sanchez o l’estremista Sumar?’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La Spagna è in pieno ‘desarrollo’, uno sviluppo favorito da un’inflazione e un debito pubblico molto più bassi di quelli italiani. Si possono condividere o meno le politiche di Pedro Sanchez, il risultato non cambia: la crescita dell’economia spagnola non è drogata da incentivi o bonus. Hanno preso dall’Europa i soldi a fondo perduto, ma non quelli a debito come ha fatto il governo Conte. Le dinamiche politiche a Madrid sono abbastanza differenti da quelle italiane, ma su un punto coincidono: il Psoe interpreta una politica di governo che ha piena cittadinanza in Europa, come è giusto che sia per qualsiasi governo, di destra o di sinistra che sia”. Così inizia il commento di Daniela Ruffino, deputata di Azione-Italia viva, sulle elezioni spagnole.

“Il punto è: Elly Schlein vuole interpretare in Italia le politiche di Pedro Sanchez oppure quelle dell’estremista Yolanda Diaz? Il Pd deve fare chiarezza al proprio interno, capire se la sua anima di forza di governo è solo sonnacchiosa oppure se lo ha lasciato per inseguire le follie grilline. Solo da questo chiarimento Schlein potrà capire quanto largo potrà essere il ventaglio delle alleanze”, conclude la deputata.