Spagna: Scalfarotto (Az-Iv), ‘la sconfitta di Vox uno stop alle destre anche in Europa’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Contro ogni pronostico, la spallata dell’estrema destra a Madrid è fallita. I popolari vincono senza sfondare, i socialisti di Sanchez tengono a sorpresa contro ogni previsione e i sovranisti di Vox, amici della premier Meloni, subiscono una vera è propria debacle elettorale. Il leader popolare Feijóo rivendica la vittoria e chiede di poter formare il governo, ma gli scenari sono tutt’altro che chiari: i socialisti hanno più opzioni, ma devono affrontare le richieste dei partiti autonomisti, nemmeno si può escludere un nuovo voto in autunno”. Così Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva, nel suo podcast quotidiano la Versione di Ivan.

“L’esito del voto in Spagna indica che la partita delle europee dell’anno prossimo è ancora tutta da giocare e rappresenta uno stop molto significativo per chi, come Weber e Meloni, puntano tutto su un asse tra popolari e destre a Bruxelles. Il risultato dei liberal-democratici di Renew Europe sarà fondamentale per evitarlo”, conclude il senatore.