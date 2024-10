Spagna: Schlein, ‘preoccupazione e cordoglio per vittime alluvioni’

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Stiamo seguendo con grande dolore e preoccupazione l’evolversi delle alluvioni in corso a Valencia. Esprimo anche a nome di tutta la comunità democratica profondo cordoglio per le vittime e i dispersi”. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.