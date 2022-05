Spagna: S&P, settore servizi in ripresa ad aprile

Maggio 4, 2022

Madrid, 4 mag. (Adnkronos) – Il settore dei servizi spagnolo ha goduto di un mese forte in aprile, con sia l’attività che i nuovi affari in aumento a tassi più elevati, indica S&P. Dal minimo di marzo la fiducia è tornata, mentre le imprese hanno continuato ad aggiungere personale. Tuttavia, le pressioni sui costi sono rimaste elevate, dato che l’energia e le bollette hanno pesato su una serie di imprese in tutta l’economia dei servizi. Questo ha portato ad un altro forte aumento storico delle spese di produzione.

L’indice destagionalizzato delle attività commerciali è balzato dal 53,4 di marzo al 57,1 di aprile.