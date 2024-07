Spazio, Ariane 6, Sanna (Città metropolitana): “L’Italia gioca un ruolo importante”

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “L’associazione Cva – Community of Ariane Cities è composta da città e da aziende che rappresentano tutta Europa e la Città Metropolitana – che contiene all’interno dei suoi confini il polo Tiburtino, Frascati e Colleferro, con oltre 4 milioni di abitanti – è l’ente italiano probabilmente più rappresentativo per le politiche spaziali. Quindi, la presenza di Città Metropolitana all’interno della Cva afferma e conferma quanto la Repubblica Italiana giochi un ruolo importante sulle politiche spaziali del mondo. Il nostro Paese è stato il terzo nella storia a lanciare un satellite nello spazio, dopo gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica”. Con queste dichiarazioni, il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, è intervenuto in occasione dell’evento organizzato da Città Metropolitana di Roma, presso il cortile del Museo Scuderie Aldobrandini, intitolato “Città Metropolitana di Roma Capitale tra le Stelle – Ariane 6, una Storia di Successo”, durante il quale è stato presentato l’Ariane 6, il nuovo potente veicolo di lancio europeo, realizzato dall’Esa con la partecipazione di Enti e partner industriali di tutta Europa, spiegando l’importanza del sostegno istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale a progetti di così alto valore politico per l’Unione Europea.

L’incontro ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea e del delegato generale della Comunità delle Città Ariane discutere delle opportunità offerte da questo lanciatore che rappresenta una sfida cruciale per l’Europa e un’opportunità straordinaria per il futuro dell’esplorazione spaziale.

Fondata nel 1998 come associazione senza scopo di lucro, la Community of Ariane Cities – Cva riunisce città europee, denominate Ariane Cities, e aziende industriali partner che operano nel trasporto spaziale europeo. Il Cva consente loro di rafforzare la cooperazione, di tenere informati i rappresentanti eletti e i cittadini sulle attività spaziali in Europa e di contribuire a formare i futuri professionisti del settore spaziale.

Ponendo l’Europa all’avanguardia del trasporto spaziale per quasi 45 anni, Ariane rappresenta un trionfo dell’ingegneria e il risultato di una grande cooperazione europea a livello industriale e politico. Il primo razzo Ariane è stato lanciato nel 1979 dallo Spazioporto europeo della Guyana francese e Ariane 6 continuerà in questa avventura. La lunga esperienza dell’Europa nel lancio di veicoli spaziali e satelliti è stata la forza trainante di 60 anni di cooperazione con lo spazio. Il razzo Ariane 6 dell’Esa succede al predecessore Ariane 5, per decenni il più affidabile e competitivo lanciatore sul mercato.

Infine, il vicesindaco Sanna ha illustrato le prospettive future della Città Metropolitana di Roma Capitale nella rete ‘Community of Ariane Cities’: “Le prospettive sono di pieno sostegno allo sviluppo dei programmi industriali, sia a Colleferro sia nella zona della Tiburtina e un sostegno pieno alla ricerca che si fa a Frascati. Inoltre, vi è una ferma volontà di sostenere gli istituti di diffusione della cultura scientifica che riguarda l’aerospazio tra le persone comuni, come i seminari interculturali per i ragazzi delle scuole superiori, la Scuola europea dello Spazio e la candidatura della Città Metropolitana di Roma alla presidenza della Cva nell’annualità 2027 2028”, conclude.