Spazio: Baldelli (Fdi), ‘su Lollobrigida solita polemica montata ad arte’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Sul ministro Lollobrigida si manifesta la solita polemica montata ad arte, anche quando riesce in un’impresa come quella di portare il cibo italiano nello spazio. Una grande operazione di marketing su scala mondiale per uno dei prodotti che più s’identifica con l’Italia, la pasta. Ma a casa nostra, come sempre, si guarda il dito, non la luna”. Lo afferma Antonio Baldelli, deputato di Fdi.

“Parliamo di una grande espressione della nostra cultura e capacità produttiva, dall’agricoltore fino alla migliore tecnica che permetterà di reidratare una confezione di pasta nello spazio, mantenendone integra la fragranza. Tutto ciò sotto gli occhi del mondo intero”, conclude Baldelli.