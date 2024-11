Spazio, Confindustria: “Space e blue economy cruciali per autonomia strategica”

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – “La space economy così come la blue economy non rappresentano solo un’opportunità di sviluppo tecnologico ed economico ma, se integrate e in sinergia, sono anche cruciali per la nostra autonomia strategica”. Così Giorgio Marsiaj, delegato di Confindustria per l’Aerospazio, al 2° Forum Space&Blue al Mimit, spiegando che in quei settori ad alto contenuto tecnologico, infatti, “è necessario andare oltre il tradizionale rapporto cliente-fornitore e adottare un modello di partnership strategica. Questo approccio, basato sulla collaborazione tra grandi imprese e Pmi, deve essere accompagnato dal sostegno a investimenti a lungo termine. In questo modo possiamo stimolare l’innovazione e offrire nuove prospettive di lavoro solide e sicure ai nostri giovani”.