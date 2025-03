Spazio, laser network per creare infrastruttura tlc in banda ottica capace, efficiente e sicura

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – La scorsa settimana la Satellite conference & exhibition 2025 di Washington uno dei maggiori eventi americani dedicato alle tecnologie spaziali ha visto la partecipazione di Stellar Project srl, eccellenza tutta italiana dell’aerospazio nazionale. La partecipazione, supportata dall’attività dall’Ufficio dell’Italian trade agency di Houston, ha consentito all’azienda di rinsaldare i rapporti oltreoceano ed internazionali, facendo inoltre da cornice alla chiusura di un accordo con uno dei player globali del settore: Moog Inc. Una collaborazione che conferma quanto il settore delle tecnologie di comunicazione ottica tra satelliti sia in forte espansione e di fondamentale importanza per il futuro delle reti spaziali.

In quello che potrebbe essere un esempio di collaborazione tra Stati Uniti e Italia e un significativo progresso per il campo delle comunicazioni ottiche, Moog Inc., leader nelle soluzioni di tecnologia spaziale con sede negli Stati Uniti, e Stellar Project srl, specializzata nello sviluppo di terminali di comunicazione laser (lasercom) per piccoli satelliti, hanno firmato un memorandum d’intesa (Mou) per promuovere la cooperazione nel campo delle comunicazioni ottiche satellitari. L’accordo definisce un insieme di attività e collaborazioni che sfruttano i punti di forza di ciascuna azienda sia in termini di tecnologia che di presenza sul mercato.

“Siamo molto contenti di lavorare con Moog Inc., che conosciamo da tempo e di cui apprezziamo e condividiamo la filosofia e i valori aziendali”, ha affermato Federica Fistarollo, ceo di Stellar Project srl. “Questo memorandum d’intesa (Mou) segna un ulteriore passo nella nostra esplorazione di nuove opportunità sia in termini di collaborazione che di innovazione. Non vediamo l’ora di vedere dimostrato il successo delle attività di Stellar Project nel complesso campo delle comunicazioni ottiche”, ha dichiarato Mark Covelli, Senior vice president di Moog Space.

Stellar Project, nata come spin-off dell’Università di Padova, è specializzata nella progettazione e produzione di terminali di comunicazione laser per costellazioni di piccoli satelliti. Grazie alla sua innovativa tecnologia, è in grado di realizzare collegamenti efficienti e sicuri tra satelliti, utilizzando la banda ottica per trasmettere dati a velocità molto superiori rispetto alle tradizionali comunicazioni radio. La capacità di trasportare informazioni è da 10 a 100 volte maggiore rispetto alla tradizione comunicazione in radiofrequenza, con la possibilità di raggiungere distanze di migliaia di chilometri nello spazio.

“La partecipazione a Satshow 2025 – ha dichiarato Marco Ramadoro, presidente di Stellar Project – ha confermato l’interesse internazionale per l’innovazione tecnologica che stiamo sviluppando. La nostra tecnologia di comunicazione laser non solo permette di superare i limiti attuali nelle comunicazioni tra satelliti in orbita, ma offre anche vantaggi cruciali in termini di sicurezza e efficienza. Se vogliamo fare un paragone si tratta di una vera e propria rivoluzione simile a quella che ha interessato l’introduzione della fibra ottica nelle telecomunicazioni terrestri. Siamo agli albori dello sviluppo di questa tecnologia e noi, come Stellar Project, siamo molto orgogliosi di essere tra le aziende pioniere in grado di fornire un contributo allo sviluppo della stessa anche grazie al supporto costante ricevuto dalle agenzie spaziali nazionale Asi ed europea Esa. Stellar Project si prepara a entrare in una nuova fase di crescita, con l’obiettivo di estendere ulteriormente la propria presenza nel mercato spaziale e di contribuire alla realizzazione di reti di comunicazione spaziali sempre più avanzate”.