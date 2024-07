Spazio: Meloni, ‘lancio Ariane 6 traguardo storico per tutta Europa’

10 Luglio 2024

Roma, 10 lug (Adnkronos) – “Complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile il successo del lancio del razzo Ariane 6, traguardo storico per l’Europa tutta. Un particolare riconoscimento va all’azienda italiana @Avio_Group, coinvolta nella produzione di componenti critici, come i motori a propellente solido P120C, utilizzati sia per Ariane 6 che per il nostro lanciatore Vega C.”. Lo scrive sui sociale Giorgia Meloni.