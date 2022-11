Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha preso parte oggi alla “riunione preparatoria per la ministeriale Esa che si terrà a Parigi il 22 e 23 novembre” e a cui “sarà presente” Urso che ha le deleghe alle attività italiane per lo spazio. Lo ha reso noto il Mimit con Tweet.