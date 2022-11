Spazio: Nasa, lieve slittamento lancio di Artemis 1, si attende nuovo orario**

Novembre 16, 2022

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Lieve slittamento per il lancio della missione spaziale Artemis 1 di ritorno alla Luna, La Nasa ha appena annunciato che i team “hanno esteso la loro attesa di 30 minuti pianificata e i responsabili della missione dovrebbero fissare un nuovo orario per il lancio”. “Le squadre di lancio e dell’Eastern Range hanno risolto un problema che ha causato una perdita di segnale da un sito radar e stanno attualmente conducendo i test necessari per garantire la comunicazione e il tracciamento del razzo e del veicolo spaziale” aggiunge la Nasa.