Speciale elezioni francesi in diretta Adnkronos

27 Giugno 2024

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Doppio appuntamento con lo speciale elezioni francesi in diretta su Adnkronos.com. Dalle ore 20 il 30 giugno e il 7 luglio, Eurofocus raddoppia. Dopo il successo della notte delle elezioni europee (4 ore di giornalismo multicanale che hanno fatto registrare 1,7 milioni di visualizzazioni) la piattaforma di Adnkronos dedicata alle notizie sull’Europa e dall’Europa seguirà da vicino i risultati delle elezioni legislative francesi. E lo farà con due dirette speciali. Si parte alle ore 20 di domenica 30 giugno per il primo turno, e si prosegue domenica 7 luglio per i ballottaggi, sempre a partire dalle 20.

Dal Palazzo dell’Informazione a Roma, i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, con il supporto della redazione e insieme a esperti in studio e in collegamento dalla Francia, analizzeranno in tempo reale i numeri, le reazioni politiche, le possibili alleanze. Avrà la meglio l’enfant prodige Bardella, la grande alleanza a sinistra di Mélenchon e Glucksmann o Macron, il presidente battagliero? La risposta arriverà dagli ospiti dello speciale: politologi, economisti e giornalisti italiani e francesi approfondiranno in diretta sul sito dell’Adnkronos e sul canale Youtube, le conseguenze sulla politica francese, sulle istituzioni europee e sui mercati finanziari. Una consultazione che può cambiare gli equilibri in Europa e non solo.

La diretta streaming verrà trasmessa su adnkronos.com con diffusione anche su oltre 200 siti web del circuito Adnkronos. Lo speciale elezioni francesi rientra nel progetto editoriale e multicanale ‘Eurofocus’, lanciato a maggio sull’Europa e dall’Europa. News in tempo reale, approfondimenti, speciali, dibattiti ed eventi, insieme a un canale web e a una produzione multimediale con video e podcast.