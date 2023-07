Speleologa fuori da grotta ‘Bueno Fonteno’, era bloccata da domenica

Luglio 4, 2023

(Adnkronos) – E’ stata portata fuori dalla grotta ‘Bueno Fonteno’, in provincia di Bergamo, la speleologa bloccata lì da domenica per un infortunio. La ragazza ha trascorso la notte assistita dai sanitari del Cnsas e dai tecnici di soccorso speleologico. La barella, uscita alle 13.45 si legge sul profilo Twitter del Soccorso alpino, è stata portata in superficie centimetro dopo centimetro con una breve pausa notturna a causa dei forti flussi d’acqua verticali generati dalla pioggia fitta che si è abbattuta all’esterno. Adesso è in corso il trasporto verso l’eliambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale.

La ragazza si trovava a una profondità di circa 150 metri, in un tratto di morfologia complessa, tuttora in esplorazione, dal pomeriggio di domenica scorsa.