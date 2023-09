Spettacolo: Amorese (Fdi), ‘da Sangiuliano misure per lavoratori, da Pd nulla, dov’era Landini?’

Settembre 2, 2023

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Landini probabilmente è un pochino distratto: il ministro Sangiuliano, così come il governo Meloni, ha dimostrato di avere a cuore le condizioni dei lavoratori, tutti, senza distinzioni. E le misure messe in campo finora, oltre a quelle allo studio e in itinere, lo dimostrano. Al contrario, il Pd in dieci anni di governo non ha fatto nulla per i lavoratori dello spettacolo, che adesso con l’indennità di discontinuità proposta dal ministro potrebbero avere più garanzie. Negli anni di governo della sinistra sono state avanzate solo teorie che hanno lasciato i lavoratori a bocca asciutta: Landini dov’è stato tutto questo tempo? Perché quando a governare era il centrosinistra non ha detto nulla e adesso fa le pulci a qualunque nostro provvedimento, anche quelli a tutela dei lavoratori?”. Lo dichiara Alessandro Amorese, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Cultura a Montecitorio.

“La proposta del ministro Sangiuliano arriva dopo un confronto con le categorie e non è calato dall’alto come crede Landini. Dunque, invitiamo lui e tutti coloro che si limitano a criticare a fare un esame di coscienza e a guardare quanto fatto, anzi quanto non fatto fino a ora, prima di criticare a prescindere misure che possono migliorare le condizioni di un’intera e particolarissima categoria di professionisti”, conclude.