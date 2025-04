Spingardi (Saipem): “Prioritario influenzare persone attraverso safety leadership”

2 Aprile 2025

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – "Riteniamo la sicurezza un vero e proprio valore, che va oltre il concetto di sicurezza prima di tutto. Per Saipem, infatti, lavorare in sicurezza significa adottare comportamenti virtuosi, sempre. La nostra strategia si basa su un sistema di gestione integrato, ma abbiamo capito che da solo non è sufficiente: regole e procedure non bastano. E' necessario, quindi, mettere le persone al centro ed influenzare comportamenti virtuosi attraverso lo sviluppo della safety leadership, perché i leader creano sicurezza e cambiano i risultati". Sono le parole di Angelo Spingardi, direttore Salute, sicurezza, ambiente e qualità di Saipem, in merito all'impegno dell'azienda nei confronti della sicurezza sul lavoro.

Il direttore Salute, sicurezza, ambiente e qualità di Saipem, poi, prosegue illustrando le ragioni dietro lo sviluppo del Piano strategico di Sicurezza aziendale: “Nel 2024 abbiamo deciso per la prima volta di sviluppare un Piano strategico interamente dedicato agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro per poter traguardare un cambio di paradigma, eliminando in modo consistente gli incidenti mortali e seri nella nostra azienda e quindi normalizzare un risultato importante raggiunto nel 2024: chiudere l’anno senza incidenti mortali – spiega Spingardi – Questo cambio di paradigma prevede quindi il passaggio dal definire un luogo sicuro come un luogo senza incidenti a un luogo in cui le misure di prevenzione e mitigazione sono presenti ed efficaci e funzionano quando necessarie. Questo per lavorare sempre in sicurezza, ma soprattutto per sbagliare senza farsi male”.

Della strategia e dell’azione di Saipem in materia fanno parte la nuova Health and Safety Vision, il metodo LiHS e la Fondazione Lhs – Leadership in Health and Safety: “Nel 2010 Saipem ha fondato la Fondazione no profit Lhs – Leadership in Health and Safety per diffondere, nell’industria e nella società ove opera, i propri valori di salute e sicurezza sul lavoro. La mission della nostra Fondazione è molto nobile: donare le nostre competenze ed esperienze acquisite in un contesto internazionale per metterle a disposizione della società in cui lavoriamo – conclude il direttore Salute, sicurezza, ambiente e qualità di Saipem – lo facciamo con eventi di ingaggio nelle scuole, nelle associazioni e nell’industria e attraverso una comunicazione non convenzionale, che poi è il nostro metodo Lhs – Leadership in Health and Safety, che fa leva su diverse tipologie di linguaggio: dal cinema, al teatro e fino alla musica, per arrivare al cuore delle persone”.