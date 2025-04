Spionaggio: Ciriani, ‘da Governo Meloni rimossi sette segreti di Stato’**

9 Aprile 2025

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “A oggi, nei due anni e mezzo di attività di questo Governo, sono stati rimossi sette segreti di Stato, nell’ambito di un percorso che non trova riscontro per quantità e intensità nell’azione di alcuno degli Esecutivi che sono stati chiamati a dare effettiva applicazione ai principi codificati dalla legge 124. In vigenza di tale legge e prima dell’insediamento dell’attuale Governo, il potere-dovere di costante rivalutazione dell’esigenza di mantenimento di un così eccezionale strumento di segretezza era stato esercitato per un totale di dieci volte, cinque durante il Governo Renzi e cinque durante i due Governi Conte”. Lo ha reso noto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione di Noi moderati.

“Il Governo -ha spiegato- ha seguito la linea di apporre il segreto di Stato nei soli casi in cui ciò si rende indispensabile per salvaguardare gli interessi supremi dello Stato. Dall’inizio di questa legislatura la presidente Meloni aveva disposto la cessazione anticipata rispetto al limite trentennale stabilito dalla normativa di un complesso di sei vincoli apposti con riferimento a quattro distinte vicende note mediaticamente come: il caso Genchi, archivio segreto di via Nazionale del Sismi, lo scandalo Telecom-Sismi e infine quella del procedimento penale a carico di Ferrucio De Bortoli e Magdi Allam con l’ipotesi di diffamazione a carico di un iman di una moschea italiana”.

“A queste -ha spiegato ancora Ciriani- si è aggiunta la decisione assunta lo scorso 3 aprile di rimozione del segreto di Stato costituito in esito all’audizione dell’ambasciatore Elisabetta Belloni nell’ambito di un procedimento penale condotto dall’autorità giudiziaria di Ravenna. Ciò in ossequio alla necessità che il vincolo massimo, una volta apposto, sia mantenuto a condizione che perduri l’attualità del pericolo per lo Stato stesso di ricevere un grave danno ai propri supremi interessi”.