Spionaggio: Faraone, ‘silenzio governo come mani marmellata’

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Sull’utilizzo di Paragon da parte di procure e polizia penitenziaria il governo non può trincerarsi dietro il segreto di Stato e negare una risposta al question time di Italia Viva: sono entità per cui non può valere”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva, nel corso di un intervento in Aula.

“Il segreto di Stato poteva essere messo solo se la nostra interrogazione avesse riguardato i servizi. Invece i servizi hanno parlato e hanno fatto sapere che non l’hanno utilizzato. E altrettanto hanno fatto le altre forze dell’ordine. Gli unici che sono stati zitti sono state le procure e la polizia penitenziaria. Ma su queste due entità il segreto di Stato non può essere messo. Per cui il governo, che ha l’atteggiamento di chi è stato colto con le mani nella marmellata, deve dirci se è stato utilizzato. In più la presidenza della Camera non può avallare un comportamento del governo che ci impedisce di fare luce su una questione così grave. Alla conferenza dei capigruppo torneremo alla carica perché si tratta di una scelta che lede la democrazia e come tale è inaccettabile”, conclude.