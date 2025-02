Spionaggio: Orlando, ‘perchè capo Dap non ha ancora detto una parola?’

19 Febbraio 2025

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “La questione molto interessante è perché in tutte queste ore il responsabile della struttura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che ha la responsabilità sulla polizia penitenziaria, non abbia ancora detto una parola. Immaginiamo che se domani mattina la Polizia di Stato o i Carabinieri avessero intercettato in maniera illegale, o se ci fosse questo sospetto, il Comandante generale dei Carabinieri o il Capo della Polizia direbbero che è vero o che non è vero o che stanno indagando. Perché ad oggi il Capo dell’amministrazione penitenziaria non ha ancora detto una parola e questa è un’altra domanda che andrebbe posta a Nordio che nel frattempo ha già una serie di domande alle quali rispondere. Stiamo ancora aspettando di sapere perché un criminale è rientrato in Libia con un volo di Stato”. Lo ha detto l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagada’ su La7.