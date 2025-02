Spionaggio: Pd a Nordio, ‘vostro silenzio alimenta sospetti, di cosa avete paura?’**

19 Febbraio 2025

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Noi avevamo fatto una semplice domanda” lo spyware Paragon “era in uso o no alla polizia penitenziaria? Voi non rispondendo state alimentando voi i sospetti di un uso improprio e grave di questo strumento e gettate ombre su comportamenti di apparati dello Stato. Un atto da Stato di polizia, da Stato autoritario. Invece di chiarire in Parlamento, voi secretate: di cosa avete paura? Cosa c’è da nascondere? Noi non vi daremo democraticamente tregua perchè noi la libertà di stampa è sacra”. Lo dice in aula alla Camera al question time con Carlo Nordio il deputato dem, Federico Fornaro.