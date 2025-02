Spionaggio: Renzi, ‘il governo non vuole rispondere in aula, non pensino di fuggire’

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb (Adnkronos) – “Pd e Italia Viva hanno preparato per domani alla Camera domande specifiche a Carlo Nordio sulla vicenda del Trojan e della Polizia Penitenziaria. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il Governo non vuole rispondere in Aula su questo tema. Se fosse vero sarebbe la fine della democrazia parlamentare”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

“Le opposizioni chiedono, il Governo risponde: altrimenti non è più democrazia. Avviso ai naviganti: stanno nascondendo qualcosa. Ma questa volta non pensino di fuggire: Nordio deve venire in Aula e rispondere. Su questa roba è in gioco la democrazia parlamentare. Che nessuno scherzi sul fuoco, stavolta qualcuno si brucia. Mai vista una cosa del genere in 20 anni di vita nelle Istituzioni, mai vista”, aggiunge il leader di Iv.