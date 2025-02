Spionaggio: Renzi, ‘se non li fermiamo faranno peggio contro comuni cittadini’

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Se non riusciamo a fermare chi ha utilizzato in modo illegittimo il software israeliano contro giornalisti, attivisti e forse persino contro un sacerdote, se non ci riusciamo stavolta, la prossima volta faranno peggio. Soprattutto contro i cittadini comuni. Questa battaglia non è contro la Meloni –che scappa dal Parlamento– ma a favore della libertà di quella che i populisti chiamano ‘la gente normale’. Credetemi: o li fermiamo ora o la prossima volta faranno peggio. È in gioco la libertà dei cittadini, non solo la privacy”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.