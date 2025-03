Spionaggio: Renzi, ‘una porcheria, Meloni e Mantovano hanno calpestato istituzioni’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar (Adnkronos) – Sul Caso Paragon “si gioca una partita chiave per il futuro della democrazia. Alla luce di quanto emerso, dovremmo tutti indignarci e chiedere spiegazioni al governo” e “se il governo fosse responsabile dell’intercettazione ai danni del direttore di un giornale che ha fatto inchieste contro la maggioranza, saremmo oltre la democrazia liberale”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Fanpage’.

“È una cosa enorme, perché l’opposizione ha il diritto di fare domande e il governo non può rispondere ‘se gli va’. È un elemento cardine della democrazia, Meloni non può decidere se rispondere o meno a una domanda chiara, ovvero se hanno messo loro (lei o Mantovano) sotto intercettazione il direttore Cancellato. Lei ha l’obbligo di rispondere, non averlo fatto è grave per la libera informazione”, prosegue Renzi che aggiunge: “E’ stata fatta una porcheria, Meloni e Mantovano hanno calpestato le istituzioni”.