Spionaggio: Ruotolo (Pd), ‘governo mette il segreto, cosa non possiamo sapere?’

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “L’opinione pubblica ha il diritto di conoscere la verità, di sapere chi ha spiato e per conto di chi, il direttore di Fanpage e gli attivisti della Ong Mediterranea. Chi sono gli altri quattro italiani spiati? Più passano i giorni e meno sappiamo. Il sottosegretario Mantovano aveva escluso che lo spyware Graphite della Paragon Solutions sia stato a disposizione dei nostri servizi segreti. Il ministro Ciriani aveva escluso che il governo avesse violato la legge sull’uso dello spyware. Il presidente della Camera, su invito di Mantovano, ha bloccato l’interrogazione a Nordio sulla polizia penitenziaria. Adesso apprendiamo dal sottosegretario Mantovano che su Paragon c’è il segreto. Perché mettono il segreto solo ora quando chiediamo lumi sul ruolo della polizia penitenziaria e non lo hanno messo prima quando abbiamo chiesto del ruolo dei servizi segreti? Cosa non possiamo sapere?”. Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione della segreteria nazionale del Pd.