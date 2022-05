Sport: a Roma campionato nazionale Padbol, ‘si affermerà tra sport emergenti’

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Fa l’esordio nella Capitale il campionato nazionale di ‘Padbol’, giunto alla sua seconda edizione. Il prossimo 18 e 19 giugno al circolo Stella Azzurra di Roma, nell’evento organizzato da Padbol Italia e patrocinato dall’Aics, si daranno sfida le sedici coppie in gara a colpi di alzate, rovesciate, stacchi di testa e sponde sul plexiglass in un perfetto mix tra padel e calcio. “Aics è al fianco di Padbol Italia per il supporto al radicamento e la crescita di questa accattivante specialità sportiva, una novità assoluta in termini di divertimento e di tipo di gioco. L’Associazione Italiana Cultura Sport, da subito, ha supportato le associazioni sportive riconoscendo la specialità tra quelle sportive consentendo il tesseramento e l’assicurazione dei praticanti. Ora aspettiamo con trepidazione l’avvio del 2° campionato nazionale di Padbol con la convinzione che, al pari di altre discipline, il Padbol possa affermarsi come sport emergente”, il commento di Andrea Lobina, delegato nazionale di disciplina Aics, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.

“Siamo orgogliosi di poter organizzare il secondo Campionato Nazionale Italiano di Padbol a Roma nella capitale. Dopo il primo campionato dello scorso giugno a Cagliari, quest’anno ci saranno tanti più atleti che parteciperanno e che si sono appassionati a questa nuova disciplina spettacolare, dinamica e divertente. Ringraziamo Padbol Roma e il Circolo Stella Azzurra per l’ospitalità e l’AICS per aver patrocinato l’evento”, ha invece dichiarato Fernando Clavijo Díaz, Direttore per lo sviluppo di Padbol Italia.