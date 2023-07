Sport: Abodi a Sky per i 20 anni, ‘siete uno dei motori culturali del Paese’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. – (Adnkronos) – Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha voluto partecipare ai festeggiamenti per i 20 anni di Sky: “Vent’anni sono importanti anche per gli abbonati e io faccio parte di quelli della prima ora, ho tanti ricordi di compagnia quotidiana. Ho un ricordo speciale per i sette anni vissuti in Lega B, la soddisfazione di vedere un prodotto anche grazie a Sky Sport. I ricordi più belli sono legati alle finali playoff, vere e proprie feste di popolo e la vostra è stata la voce narrante che ci ha fatto migliorare, con voi abbiamo fatto un salto di qualità per la percezione del prodotto calcistico da parte del pubblico. Non solo le partite, ma anche lo sviluppo e la promozione di territorio e infrastrutture. Voi ci siete stati sempre e questo è un ricordo che porto nel mio scrigno. Convinto che anche nei prossimi anni continuerete ad avere questo ruolo. Sky è una famiglia di contenuti che uno può scegliere come e quando vuole, la ricchezza delle scelte è un momento chiave anche per l’idea di familiarità che crea. E poi è una guida dal punto di vista culturale, uno dei motori culturali del Paese come ho detto alla vostra proprietà, saper essere sia una compagnia che una guida, un modo di fare servizio pubblico anche senza esserlo”

Si sta completando la riforma dello Sport. L’importanza di questa novità è stata sottolineata dallo stesso ministro: “E’ un momento fondamentale. Si riconosce dignità a chi lavora in ambito dello sport soprattutto nel dilettantismo. Sarà una riforma a rilascio progressivo che interesserà tutto quel mondo dilettantistico che è alla base del movimento sportivo che vive in gran parte di volontariato. L’ingresso dello sport nella Costituzione ha un un significato non solo simbolico perché la Costituzione ha un valore quotidiano ed è da sempre la bussola dei nostri comportamenti. Il modo in cui siamo italiani passa dalla conoscenza della Costituzione, l’Art 33 riconoscerà “il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dello sport”.

Un ultimo riferimento al binomio scuola-sport: “Proprio la Costituzione obbliga tutti a scelte coraggiose. Al di là della grandezza dello sport italiano c’è una distonia fra quanto vinciamo e la condizione dello sport di base nelle scuole. La scuola è il luogo dove si manifestano plasticamente le nostre difficoltà. La socialità dello sport passa da una presenza e una crescita dello sport nella scuola. Un bel programma di governo da sviluppare con altri ministeri nei prossimi mesi”.