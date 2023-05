Sport: Abodi, ‘abbiamo tanti progetti dedicati alle infrastrutture’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo tanti progetti dedicati alle infrastrutture”. Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nel suo intervento alla presentazione del bando ‘Sport missione comune’ promosso dall’Istituto per il Credito sportivo, in collaborazione con l’Anci e rivolto agli Enti territoriali. “Ho sempre apprezzato l’idea di andare sul territorio e parlare con gli amministratori e ancora di più in questa fase in cui i progetti dedicati alle infrastrutture sportive sono venuti meno -aggiunge il ministro a margine della presentazione alla Camera dei deputati-. Questo governo sembra voler andare in una direzione opposta e ci auguriamo di fare altrettanti bandi per nuovi investimenti. Il Pnrr ci ha purtroppo obbligato al 50 per cento su nuove edificazioni in ambito sportivo. Questo bando, invece, si appoggia principalmente su quattro temi: la messa in sicurezza, l’educazione tecnologica, l’educazione dal punto di vista energetico e ambientale e l’inclusività dal punto di vista delle barriere architettoniche”.