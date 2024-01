Sport: Abodi, ‘con riforma creato equilibrio tra sport e lavoro’

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – “La riforma dello sport ha avuto bisogno di correttivi e avrà bisogno di ulteriori osservazioni, quella entrata in vigore è una norma che per certi versi è rivoluzionaria, avendo congiunto due mondi, sport e lavoro, che non avevano mai comunicato: siamo riusciti a trovare un equilibrio non semplice”. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nel suo intervento agli Stati Generali Consulenti del Lavoro in corso a Roma. “L’impegno preso è continuare l’ascolto perché come tutte le riforme rivoluzionarie e innovative dobbiamo avere capacità di valutare gli impatti di una norma per non mortificare lo spirito della riforma, ma che si adatti all’obiettivo principale dell’efficienza”, aggiunge il ministro.