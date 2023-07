Sport: Abodi, ‘correttivo riforma recepisce quanto chiesto dal Cip’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Il rapporto con il Comitato italiano paralimpico (Cip) è stato costante nel tempo e quindi, quello che abbiamo già prodotto nel correttivo che è stato presentato al Consiglio dei Ministri, recepisce quanto richiesto dal Cip. Abbiamo accolto la soddisfazione del presidente Pancalli e l’incontro di oggi è un’ulteriore occasione di confronto, avendo ancora qualche giorno per accogliere ulteriori riflessioni, soprattutto per le commissioni parlamentari, perché poi potremmo accogliere da loro osservazioni e valutazioni ulteriori, prima di andare in Consiglio dei Ministri, cosa che succederà nella terza settimana di luglio, per l’approvazione definitiva”. Così il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della riunione del Consiglio Nazionale del Comitato italiano paralimpico, in merito al Decreto correttivo della Riforma dello sport, che garantisce al mondo paralimpico la possibilità per i lavoratori di partecipare agli allenamenti o alle gare con un permesso retribuito.