Sport: Abodi, ‘da appuntamenti come Trofei di Milano passa futuro dei nostri giovani’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “I Trofei di Milano hanno una tradizione lunghissima e meritano di essere apprezzati, valorizzati e sostenuti”. Lo ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la 60esima edizione dei ‘Trofei di Milano 2023 – Educazione, Cultura e Sport per i giovani, i Campionati interscolastici sportivi per Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado. “Quello che accade in questo appuntamento tra scuola e sport è un miracolo organizzativo del quale dobbiamo dare merito a tutta la squadra guidata dal prof. Franco Ascani, che ogni anno, da decenni, riunisce con amore, passione e competenza decine di migliaia di alunni. Il merito ha un’importanza centrale nella nostra vita e va riconosciuto. Ringrazio le famiglie e le scuole che sono qui oggi, l’entusiasmo che vedo è il senso della vita. È da appuntamenti come questo trofeo, giunto alla 60a edizione e che ha coinvolto nella sua gloriosa storia più di 3 milioni di studenti e studentesse, che passa il futuro dei nostri ragazzi e ragazze, ma anche il nostro senso di responsabilità. Sono certo che lo sport riconquisterà molti nuovi spazi nella scuola italiana”.