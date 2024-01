Sport: Abodi, ‘reintrodurre decreto crescita? Lo strumento va superato e migliorato’

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – “Sul Decreto Crescita sapete la mia posizione, che si dovesse portare in officina lo strumento e si dovesse ritagliare al meglio lo strumento. Dopodiché io non sono un amministratore unico, ci siamo espressi come Consiglio dei Ministri e il Parlamento è sovrano. Ci sono le condizioni? Non lo so. Da parte mia lo strumento andava modificato e superato, farlo in tre giorni non è stato secondo me la cosa migliore, ma si rispetta la scelta”. A parlare è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nel corso di un’intervista con Tv Play. “Sul Decreto Dignità io credo che sia arrivato il momento di affrontare il tema, di far partecipare gli organizzatori degli eventi alla catena del valore della scommessa sportiva, tracciata e contingentata, con un occhio alla ludopatia. Devono essere fatti gli investimenti sociali, nei prossimi mesi vedrete il confronto per arrivare a soddisfare le esigenze di tutte le parti”, aggiunge Abodi.