Sport: Abodi, ‘restituita la dignità lavorativa a 1200 massofisioterapisti’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – Grazie a un emendamento fortemente voluto dall’On. Maurizio Casasco (FI) ora 1.200 massofisioterapisti che, a causa dell’effetto retroattivo di un decreto legge del 2018 del Ministero della Salute erano stati costretti a chiudere le proprie attività o sono stati licenziati dalle strutture sanitarie nelle quali lavoravano, vedranno restituito il proprio diritto al lavoro. “Grazie all’interessamento dell’Onorevole Casasco e all’impegno del Governo è stata restituita la dignità lavorativa a 1.200 massofisioterapisti, categoria professionale preziosa per gli sportivi di ogni livello e, in generale, per il benessere delle persone, riconoscendone il valore, nel rispetto dell’art. 4 della nostra Costituzione che cita: ‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’. Un plauso all’Onorevole Casasco, al Ministro della Salute Schillaci e alle istituzioni che nella totale collaborazione sono riusciti in breve tempo a trovare una soluzione a una situazione che stava creando gravi difficoltà a tante famiglie”, dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi