Sport: Abodi, riforma costituzionale punto di svolta’**

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – La riforma costituzionale approvata in via definitiva dalla Camera che introduce in Costituzione, all’articolo 33, la norma in base alla quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, rappresenta “un punto di svolta” e “il solenne impegno di costruire assieme una sostanza rispetto ad una modifica costituzionale, frutto ponderato, valutato di quanto fosse necessaria”. Lo ha affermato, intervenendo in Aula, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi.

“Considero lo sport -ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo- una difesa immunitaria sociale, mi auguro che questa definizione aiuti tutti a comprenderne l’importanza e a comprendere l’importanza del rafforzamento delle difese immunitarie in senso generale e tanto più quelle sociali”.

“Da parte mia il dovere di garantire sul mio onore che è quello che è scritto non rappresenti semplicemente un’enunciazione di un principio, ma l’inizio di un percorso di responsabilità, dove sono sicuro che saremo tutti dalla stessa parte, a fare in modo che ci sia attuazione dal punto di vista sociale, sostanziale, perchè lo sport non sia soltanto la celebrazione delle vittorie, ma sia l’affermazione -ha concluso Abodi- dei principi e dei valori dei quali siamo tutti portatori e beneficiari, a vantaggio soprattutto dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quelli che verranno”.