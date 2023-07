Sport: Abodi, ‘siamo paese europeo che ne fa di meno, bisogna investire di più’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “C’e’ un evidente asimmetria tra vittorie e pratica sportiva: siamo il Paese europeo che vince di più, come dimostrano le 100 medaglie vinte agli ultimi Giochi europei e che fa meno sport”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi nel corso del suo intervento a ‘Missione Italia 2023’, organizzato dall’Anci al Centro congressi “La Nuvola” di Roma. “Solo una scuola su due ha la palestra, alle elementari si comincia a fare sport solo a partire dalla quinta: serve un’azione di coordinamento multidisciplinare che consenta di recuperare questo gap aiutando sì a vincere ma anche a promuovere una pratica che si traduce in benessere psicofisico e salute per tutti. Dobbiamo investire di più in quella che io definisco una grande difesa immunitaria sociale e individuale”.