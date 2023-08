Sport: Abodi, ‘stiamo vivendo un’altra estate di vittorie azzurre’

Agosto 7, 2023

Roma, 7 ago. – (Adnkronos) – “Stiamo vivendo e condividendo un’altra estate di vittorie di atlete e atleti Azzurri, che in alcuni casi vengono considerate imprese perché, nel loro conseguimento, c’è la straordinarietà dell’obiettivo raggiunto. Il numero 6 lega in qualche modo i risultati incredibili di Filippo Ganna che, con la grinta e la forza, anche d’animo, del campione, strappa con orgoglio un oro nell’inseguimento individuale per 54millesimi di secondo – per la cronaca, conquistando il suo sesto titolo iridato – ai mondiali di ciclismo in corso a Glasgow, e di Simone Barlaam che di medaglie d’oro se ne è messe al collo sei ai Mondiali paralimpici di nuoto a Manchester, dominando la sua categoria S9. Entrambi caratterizzati da quel talento che non è facile e scontato saper far emergere e amministrare, associato a determinazione, sacrificio e volontà, con un solo obiettivo: vincere il confronto contro il tempo, il cronometro e gli avversari. Ma alle spalle di questi grandissimi atleti, anche del ciclismo e del nuoto paralimpico, ci sono tante altre medaglie, anche di squadra, che meritano di essere celebrate e delle quali essere orgogliosi come italiani”. Così in una nota il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

“Due ulteriori citazioni, in rappresentanza anche degli altri azzurri sul podio: il bronzo nell’inseguimento paralimpico individuale C5 donne su pista di Claudia Cretti, che prima di conquistare la medaglia ha lottato per difendere la sua vita con un’esperienza da raccontare nelle scuole; la squadra italiana di nuoto paralimpico, ancora una volta campione del mondo, con 26 ori, 15 argenti, 11 bronzi e tanti altri piazzamenti di prestigio. L’Italia, grazie alle sue scuole nelle varie discipline sportive, ci regala sempre grandi emozioni e soddisfazioni, grazie al meticoloso e quotidiano lavoro che atlete e atleti, insieme ai tecnici, i dirigenti e gli staff, portano avanti con passione, costanza e impegno, guardando sempre avanti, al prossimo obiettivo, alla prossima sfida, con rispetto e consapevolezza del valore e dei valori di quella maglia azzurra che ci rende sempre più orgogliosi e motivati”, conclude Abodi.