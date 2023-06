Sport: Abodi, ‘su vincolo sportivo previsto atterraggio morbido’

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – “Per quanto riguarda il vincolo sportivo ci sarà un cuscinetto. La norma precedente lo azzerava a partire dal 1° luglio 2024 per i vecchi contratti e non ne teneva conto per i nuovi. Noi abbiamo previsto un atterraggio morbido con due anni di vincolo per poi procedere eventualmente all’azzeramento ma senza una scelta traumatica”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il decreto PA 2 per quanto riguarda la norma che regola il vincolo sportivo.