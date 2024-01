Sport: anche quest’anno le Fiamme Gialle impegnate per aiutare chi è più in difficoltà

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – In questo periodo di Festività Natalizie, facendo squadra tra atleti, tecnici, dirigenti, personale di staff e in congedo della sezione ANFI, sulla scia delle numerose iniziative di solidarietà poste in essere in passato, le Fiamme Gialle hanno cercato di dare un contributo concreto in favore dei più bisognosi, per i quali il Natale rischia di essere un momento non più felice, ma più drammatico degli altri. Iniziando a lavorare sin dall’inizio di novembre ad una serie di attività finalizzate alla raccolta di fondi, infatti, il sodalizio gialloverde non ha voluto mancare a questo appuntamento considerato ormai irrinunciabile, e, unendo le forze, è riuscito a raccogliere più di 17.000 euro, ed a realizzare con tale somma numerose iniziative solidali.

Sono state infatti donate 350 strenne natalizie alle famiglie del “Dispensario Pediatrico Santa Marta” in Vaticano e 50 al “Centro Pastorale Santa Gianna Beretta Molla” di Acilia in Roma. È stato dato un sostegno significativo all’Associazione “Don Calabria – Missioni Onlus”, aderendo al Progetto “Padrini a distanza” che prevede l’adozione di un bambino dei Paesi poveri del terzo mondo, supportandone la formazione scolastica. Con i fondi ricavati, inoltre, sono stati sostenuti il “Centro di Ascolto Parrocchiale Caritas San Bernardo da Chiaravalle”, che si occupa di prestare assistenza, in una zona periferica della Capitale, a famiglie di diverse etnie che si trovano in difficoltà economica, e la “Lega del Filo d’Oro”, che dal 1964 è punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione ed il recupero delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, con particolare attenzione anche al sostegno alla ricerca per le relative patologie. Infine, in collaborazione con il X Municipio di Roma Capitale, è stato offerto simbolicamente, attraverso dei buoni acquisto per generi alimentari, il pranzo di Natale a 57 famiglie bisognose del nostro territorio, rinforzando così un legame ultra cinquantennale tra le Fiamme Gialle ed Ostia, che va ben oltre le iniziative sportive e formative.