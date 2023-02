Sport: aperta la nuova call for applications di WeSportUp

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – L’acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello sport e del benessere, apre oggi il sipario sul secondo ciclo di accelerazione. Parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale, WeSportUp è nato su iniziativa di CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospita il programma all’interno del meraviglioso complesso del Foro Italico, Startupbootcamp e Wylab come gestori, BNL BNP Paribas, Fastweb, Renault, Snaitech e Telepass in qualità di corporate partner e Juventus F.C. come sport partner.

La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio e che gestisce 2 acceleratori sportstech in Australia e Qatar, e Wylab, l’incubatore di Chiavari pioniere nella realizzazione di programmi di incubazione, sviluppo e investimento in startup sportive e protagonista della più importante exit di una startup italiana in ambito sport-tech con Wyscout.

La prima edizione si è conclusa lo scorso 14 dicembre dopo un percorso di 9 mesi, iniziato ad aprile con il lancio della call, passando poi per una fase di scouting dove sono state individuate quasi 600 startup provenienti da 32 paesi differenti. 270 le ore dedicate agli incontri one-to-one con i founder delle 9 startup accelerate, oltre 120 le introduzioni a investitori e potenziali clienti e 6 i PoC (proofs of concept) impostati con i corporate partner durante la fase di accelerazione.

L’edizione 2023 di WeSportUp partirà con una open call della durata di 3 mesi, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione. Si tratta di soluzioni che impattano su 8 focus area: Activity & Performance; Fitness & Lifestyle; Wellness & Nutrition; Management & Organization; Fan Experience & Metaverse; Gaming & Esports; ESG & Sustainability; Venue & Stadium Tech.

La ricerca culminerà a metà giugno con il Selection Day, evento dove verranno selezionate le startup che avranno accesso alla fase di accelerazione, un percorso di 14 settimane coordinato dal team di WeSportUp, fatto di momenti di accompagnamento one-to-one e coaching, workshop di business training, masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech, attività di supporto allo sviluppo di business delle startup, sessioni di lavoro con le aziende corporate partner. L’obiettivo principale è accelerare la maturazione delle startup preparandole adeguatamente all’incontro con investitori e clienti.

L’evento conclusivo del programma sarà il Demo Day, quest’anno previsto per inizio novembre, dove le startup si presenteranno ai partner dell’acceleratore, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana. La location del programma si trova nel cuore del Foro Italico a Roma, un open space di 500 m2 realizzato da Sport e Salute adiacente alle piscine olimpiche, un campus moderno e tecnologico che ospiterà il team operativo, le startup selezionate ed i principali eventi del programma.