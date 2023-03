Sport: Bach, ‘partecipazione di atleti russi e bielorussi agli eventi sta funzionando’

Marzo 28, 2023

Losanna, 28 mar. – (Adnkronos) – La partecipazione degli atleti russi e bielorussi agli eventi internazionali “sta funzionando, non si sono registrati incidenti dal punto di vista della sicurezza”. Così il presidente del Cio, Thomas Bach, durante il suo discorso d’apertura all’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna. “Lo vediamo quasi ogni giorno in una serie di sport, nel tennis ma anche nel ciclismo, in alcune competizioni di tennistavolo, nell’hockey su ghiaccio, nella pallamano, nel calcio e in altre leghe, negli Usa ma anche in Europa e in altri continenti -prosegue il capo dello sport mondiale-. Gli stessi governi dei territori in cui tali competizioni hanno luogo stanno rilasciando i visti agli atleti russi e bielorussi con rarissime eccezioni. In altri Paesi, dove è necessario, stanno anche rilasciando dei permessi di lavoro”. “Non riusciremo a trovare una soluzione che accontenti tutti e potremmo doverci convivere”, conclude Bach.