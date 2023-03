Sport, Baldino (Ics): “Con piattaforma Delta valutiamo impatto sociale investimenti”

Marzo 3, 2023

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – “Questa piattaforma ci consente di calcolare il delta, cioè l’impatto sociale sulla collettività degli investimenti, il bene comune prodotto nel lungo periodo. Ciò significa calcolare il contributo effettivo dell’iniziativa all’interno degli obiettivi di sostenibilità e di crescita del Paese”. Lo ha dichiarato Antonella Baldino, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, in occasione della presentazione della piattaforma Delta dell’ICS che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti.

“Quello di oggi è un passaggio determinante previsto nel nostro piano di sostenibilità che corre in parallelo rispetto al nostro piano industriale – ha proseguito Baldino – Il piano di sostenibilità dell’ICS si articola in varie azioni: una di queste è stata l’emissione lo scorso anno del social bond che è stato il primo accesso al mercato di capitali dell’Istituto per il Credito Sportivo”.

Baldino ha poi specificato: “Le iniziative che finanziamo vengono sempre valutate sotto il profilo del rischio del rendimento ma ora la valutazione si arricchisce con dei fattori che difficilmente un’istituzione finanziaria è in grado di catturare: il ritorno sociale degli investimenti e il rischio ESG delle iniziative. Noi siamo in grado di analizzare questi fattori grazie alla piattaforma che abbiamo costruito insieme a OpenEconomics. Questo ci consente di guardare agli investimenti sotto il profilo del rischio del rendimento e dell’impatto sociale”.